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رئيس التحرير التنفيذي
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التعقيم وغسل الوجه.. 11 نصيحة العودة للمنزل مع انتشار كورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:59 ص
غسل اليدين
غسل اليدين
هويدا سعيد
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في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد أصبح علينا توخي الحظر والالتزام بمجموعة من الإجراءات الوقائية، والتعامل بحذر حتى لا نتعرض الي الإصابة بهذا الفيروس، فإذا اضطررت للنزول يجب عليك اتباع بعض الارشادات عند العودة للمنزل بحسب موقع "readersdigest":

1- خلع الحذاء خارج المنزل:

يجب خلع الحذاء خارج المنزل، حيث أثبتت دراسات أن الفيروس ينتقل من خلال الأحذية.

2- خلع الملابس:

يجب خلع الملابس في الحمام أو مكان مخصص عند دخول المنزل وعدم تحريكها حتي لا تنتقل العدو من خلالها.

3- اغسل يديك جيدا:

يجب عند دخول المنزل غسل الايدي بالماء والصابون لمدة 20-30 ثانية بشكل جيد، تحت ماء جاري.

4- اغسل وجهك:

بعد غسل الايدي بالماء، يجب غسل الوجه بالماء والصابون جيدا.

5- تخلص من الكمامة:

يجب أن تتخلص من الكمامة بشكل أمن من خلال وضعها في كيس بلاستيك، وإغلاقه جيدا ويفضل عدم تواجده في المنزل.

6- وضع الأكياس في مكان واحد:

يجب وضع الأكياس الشرائية في مكان صلب واحد محدد، ويجب التخلص منهم بطريقة صحية وعقب الانتهاء من ذلك يتم غسل اليدين.

7- غسل المعلبات:

يجب غسل المعلبات والمنتجات المغلفة بشكل جيد بالماء والصابون.

8- غسل الخضروات عقب الشراء:

يجب غسل الخضروات والفاكهة عقب الشراء مباشرة، للتخلص من أي فيروسات متراكمة عليها، بغسلها بالماء والخل مع تجفيفها جيدًا.

9- تعقيم الأسطح:

يجب تعقيم الأسطح بشكل مستمر، فقد أثبتت الدراسات أن الفيروس يستمر وجوده لععدة أيام على الأسطح الصلبة.

10- تنظيف وتعقيم الهواتف المحمولة:

يجب تنظيف وتعقيم الهواتف المحمولة باستمرار، عقب العودة من الخارج باستخدام كحول التعقيم.

11- تعقيم المفاتيح:

يجب تعقيم مفاتيح المنزل والسيارة عقب دخول المنزل، حتي لا ينتقل الفيروس من خلالهما.

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