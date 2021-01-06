التعقيم وغسل الوجه.. 11 نصيحة العودة للمنزل مع انتشار كورونا

1- خلع الحذاء خارج المنزل:

2- خلع الملابس:

3- اغسل يديك جيدا:



4- اغسل وجهك:

5- تخلص من الكمامة:

6- وضع الأكياس في مكان واحد:

7- غسل المعلبات:

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد أصبح علينا توخي الحظر والالتزام بمجموعة من الإجراءات الوقائية، والتعامل بحذر حتى لا نتعرض الي الإصابة بهذا الفيروس، فإذا اضطررت للنزول يجب عليك اتباع بعض الارشادات عند العودة للمنزل بحسب موقع "readersdigest":يجب خلع الحذاء خارج المنزل، حيث أثبتت دراسات أن الفيروس ينتقل من خلال الأحذية.يجب خلع الملابس في الحمام أو مكان مخصص عند دخول المنزل وعدم تحريكها حتي لا تنتقل العدو من خلالها.يجب عند دخول المنزل غسل الايدي بالماء والصابون لمدة 20-30 ثانية بشكل جيد، تحت ماء جاري.بعد غسل الايدي بالماء، يجب غسل الوجه بالماء والصابون جيدا.يجب أن تتخلص من الكمامة بشكل أمن من خلال وضعها في كيس بلاستيك، وإغلاقه جيدا ويفضل عدم تواجده في المنزل.يجب وضع الأكياس الشرائية في مكان صلب واحد محدد، ويجب التخلص منهم بطريقة صحية وعقب الانتهاء من ذلك يتم غسل اليدين.يجب غسل المعلبات والمنتجات المغلفة بشكل جيد بالماء والصابون.8- غسل الخضروات عقب الشراء:يجب غسل الخضروات والفاكهة عقب الشراء مباشرة، للتخلص من أي فيروسات متراكمة عليها، بغسلها بالماء والخل مع تجفيفها جيدًا.9- تعقيم الأسطح:يجب تعقيم الأسطح بشكل مستمر، فقد أثبتت الدراسات أن الفيروس يستمر وجوده لععدة أيام على الأسطح الصلبة.10- تنظيف وتعقيم الهواتف المحمولة:يجب تنظيف وتعقيم الهواتف المحمولة باستمرار، عقب العودة من الخارج باستخدام كحول التعقيم.11- تعقيم المفاتيح:يجب تعقيم مفاتيح المنزل والسيارة عقب دخول المنزل، حتي لا ينتقل الفيروس من خلالهما.