غلق عدد من «سناتر» الدروس الخصوصية في طنطا

أغلقت الأجهزة التنفيذية بحي أول طنطا في محافظة الغربية، عددًا من مقار الدروس الخصوصية لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.وناشد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، المواطنين أولياء الأمور بعدم ارسال أبنائهم الى سناتر الدروس الخصوصية، مشددًا على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.