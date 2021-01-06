رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الميناء ينجو من «شلل الإسكندرية» بسبب الشبورة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:49 ص
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
شهدت محافظة الإسكندرية، منذ الصباح الباكر شبورة مائية كثيفة، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى انعدام الرؤية بالطريق الدولي وطريق كورنيش البحر بوسط المدينة، واستمرار العمل بميناء الإسكندرية بصورة طبيعية واتخاذ كافة التدابير الأمنية والوقائية للحفاظ علي العاملين.

وتسببت الشبورة المائية في تعطل حركة المرور، حيث قام قائدي السيارات بالانتظار على جانب الطرق لعدم قدرتهم على الرؤية والقيادة خوفا من حدوث حوادث.

كما كثفت وحدة إدارة مرور الإسكندرية الخدمات المرورية السريعة، بالطربق الصحراوي والدولي وطريق كورنيش البحر لتوجيه قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة، بسبب انخفاض مستوى الرؤية تجنبا لحدوث حوادث والتصادم.

وفي نفس السياق، أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية، بصورة طبيعية بمينائي الدخيلة والإسكندرية، رغم وجود الشبورة المائية وتعذر الرؤية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية للحفاظ علي العاملين، بالإضافة إلى أن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع في الميناء.

موضوعات متعلقة

الرجاء المغربي يودع دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة من تونجيث السنغالي

رسميا.. إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

تردد قناة تن TEN الجديد فى 2021

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

وفاة أول طفلة مصابة بفيروس كورونا فى البحيرة

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

4 نصائح للتغلب على الكسل وممارسة التمارين في الشتاء

كيف تجعل صوتك مسموعا خلال ارتداء الكمامة؟

صحة دبي تقلص العزل الصحي لبعض حالات مصابي كورونا

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 6-1-2021

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

غدًا.. حفل موسيقى لفرقة عبدالحليم نويرة بالأوبرا

عودة عروض البيت الفنى للمسرح احتفالًا بعيد الميلاد المجيد غدًا

غدًا.. حفل «جوهرة الشرق» على مسرح سيد درويش

طبعة جديدة من كتاب «سيرة حمدى أحمد» للسيد الحرانى