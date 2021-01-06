الميناء ينجو من «شلل الإسكندرية» بسبب الشبورة

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ الصباح الباكر شبورة مائية كثيفة، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى انعدام الرؤية بالطريق الدولي وطريق كورنيش البحر بوسط المدينة، واستمرار العمل بميناء الإسكندرية بصورة طبيعية واتخاذ كافة التدابير الأمنية والوقائية للحفاظ علي العاملين.وتسببت الشبورة المائية في تعطل حركة المرور، حيث قام قائدي السيارات بالانتظار على جانب الطرق لعدم قدرتهم على الرؤية والقيادة خوفا من حدوث حوادث.كما كثفت وحدة إدارة مرور الإسكندرية الخدمات المرورية السريعة، بالطربق الصحراوي والدولي وطريق كورنيش البحر لتوجيه قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة، بسبب انخفاض مستوى الرؤية تجنبا لحدوث حوادث والتصادم.وفي نفس السياق، أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية، بصورة طبيعية بمينائي الدخيلة والإسكندرية، رغم وجود الشبورة المائية وتعذر الرؤية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية للحفاظ علي العاملين، بالإضافة إلى أن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع في الميناء.