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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

6911 إصابة و228 وفاة جديدة بكورونا في أوكرانيا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:58 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
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أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، تسجيل 6 آلاف و911 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و90 ألفا و496 حالة.

وأوضح ستيبانوف، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 203 أطفال و406 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 228 حالة وفاة، بينما تماثل 14 ألفا و490 شخصا للشفاء، وانتقل 2978 إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها أوديسا وزابوريزهيا ثم خاركيف.

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