اليوم.. إطلاق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلى من مصابى «كورونا»

تنطلق اليوم مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد، تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع المواطنين.وأوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن المبادرة سيتم تفعيلها، بدءًا من اليوم، لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد، الذين يخضعون للعزل المنزلي، سواءً الذين تم تشخيصهم بمستشفيات وزارة الصحة، أوالذين ثبتت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص بهم ويخضعون للعزل المنزلي.وأشارت "زايد"، في تصريحات صحفية، إلى أن المبادرة تقدم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى، وكذلك قياس درجة الحرارة، ومتابعة تطورات الأعراض الصحية، من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، بالإضافة إلى تخصيص فرق طبية للمرور على المنازل مزودة بأجهزة تابلت لتسجيل كل البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني.ولفتت إلى أن هذا سيتم مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال العمل بتلك المبادرة، فضلًا عن تمركز 800 سيارة قوافل علاجية بالمناطق التي بها معدلات إصابة عالية، وذلك من خلال الاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة، حيث تتم متابعة المرضى بصفة دورية وفي حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.