رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. إطلاق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلى من مصابى «كورونا»

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:50 ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
تنطلق اليوم مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد، تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع المواطنين.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن المبادرة سيتم تفعيلها، بدءًا من اليوم، لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد، الذين يخضعون للعزل المنزلي، سواءً الذين تم تشخيصهم بمستشفيات وزارة الصحة، أوالذين ثبتت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص بهم ويخضعون للعزل المنزلي.

وأشارت "زايد"، في تصريحات صحفية، إلى أن المبادرة تقدم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى، وكذلك قياس درجة الحرارة، ومتابعة تطورات الأعراض الصحية، من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، بالإضافة إلى تخصيص فرق طبية للمرور على المنازل مزودة بأجهزة تابلت لتسجيل كل البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني.

ولفتت إلى أن هذا سيتم مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال العمل بتلك المبادرة، فضلًا عن تمركز 800 سيارة قوافل علاجية بالمناطق التي بها معدلات إصابة عالية، وذلك من خلال الاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة، حيث تتم متابعة المرضى بصفة دورية وفي حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

موضوعات متعلقة

وزير المالية القطري يفتتح مشروع بـ1.3 مليار دولار في القاهرة

الباز: «قمة العلا» هدنة خليجية مع قطر

شديد البرودة على هذه المنطقة.. تفاصيل حالة طقس الأربعاء

رسميا.. إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

وفاة أول طفلة مصابة بفيروس كورونا فى البحيرة

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

صحة دبي تقلص العزل الصحي لبعض حالات مصابي كورونا

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 6-1-2021

علماء بريطانيون يكشفون عن مادة «تقصر العمر»

دراسة: التدخين الخفيف قد يسبب الإدمان على النيكوتين

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

غدًا.. حفل موسيقى لفرقة عبدالحليم نويرة بالأوبرا

عودة عروض البيت الفنى للمسرح احتفالًا بعيد الميلاد المجيد غدًا

غدًا.. حفل «جوهرة الشرق» على مسرح سيد درويش

طبعة جديدة من كتاب «سيرة حمدى أحمد» للسيد الحرانى