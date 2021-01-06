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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس «مطوبس» بكفر الشيخ يعلن الحرب على «التكاتك».. خطوة لحظرها نهائيا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:38 ص
التكاتك
التكاتك
عمرو الشامي
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قال جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ، إنه رفع مذكرة رسمية للمحافظ للمطالبة بالحد من انتشار ظاهرة "التكاتك" بنطاق المركز، لما تمثله تلك الظاهرة من خطورة عالية علي المواطنين هناك وانتشار الحوادث المتعلقة بها.

وكشف رئيس مطوبس، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التوكتوك أصبح من أهم الطرق للترويج للمواد المخدرة وبيعها والبلطجة والخطف وأيضا الأعمال المنافية للأداب وغيره من الجرائم، وهو ما دفعني للتصدي لهذه الظاهرة ومحاولة منعها قدر الٱمكان ولذلك قمت برفع مذكرة للمحافظ وذكرت فيها تلك الجرائم.

وأكد فهمي، أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ قد رفع تلك المذكرة إلى المجلس التنفيذي والذي بالفعل قد أقر بمنع دخول التكاتك إلى مدينة مطوبس نهائيا من أجل ما ذكرته، ونأمل في تنفيذ هذا القرار في أقرب وقت ممكن من أجل الحفاظ على المجتمع.

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