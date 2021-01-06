سيناتور جمهوري: إيران الخاسر الأكبر من التوافق الخليجي

قال السيناتو الجمهوري ليندسي جراهام، اليوم الأربعاء، إن إيران الخاسر الأكبر من التوافق الخليجي، مشيرًا إلى أنها تستطيع الاستفادة من الانشقاق داخل مجلس التعاون الخليجي.وهنأ جراهام الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفريقه، بقيادة مستشاره جاريد كوشنر، بنتائج القمة الخليجية وإنهاء الخلاف مع قطر، مشيرًا أن الولايات المتحدة ستتمكن من محاربة الأفكار الأرهابية،ورحبت الولايات المتحدة الثلاثاء بالتقدم الذي تحقق مع إعلان اتفاق العلا في قمة دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يمثل خطوة إيجابية نحو استعادة الوحدة الخليجية والعربية.وقالت الخارجية الأميركية: "لطالما شددنا على أن الخليج الموحد حقًا سيحقق المزيد من الازدهار من خلال التدفق الحر للسلع والخدمات والمزيد من الأمن لشعبه، نرحب بالتعهد اليوم باستعادة التعاون في المبادرات العسكرية، والاقتصادية، والصحية، ومكافحة الفساد، والثقافية".وأملت واشنطن أن تستمر دول الخليج في تسوية خلافاتها، مشيرة إلى أن "استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة أمر حتمي لجميع الأطراف في المنطقة لكي تتحد ضد التهديدات المشتركة، نحن أقوى عندما نقف معا".وشكرت الولايات المتحدة الكويت على جهود الوساطة التي تبذلها ودعمها في حل النزاع الخليجي.