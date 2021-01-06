جنوب إفريقيا تلغي اجتماعا مع «جونسون آند جونسون».. وتتعرض للضغوط بسبب اللقاح

ألغت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا اجتماعا طالبت به شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية للأدوية في أغسطس الماضي، واجتمعت فقط بالشركة التي تجري تجارب على لقاح مضاد لفيروس كورونا بعد ذلك بشهر، طبقا لما ذكره موقع "نيوز 24" الالكتروني نقلا عن مصادر لم يتم الكشف عن هويتها.ونقلت وكالة " بلومبرج " للأنباء اليوم الأربعاء، عن الموقع الإخبارى القول إن حكومة جنوب إفريقيا تتعرض لضغوط من كبار مسؤولي الصحة والنقابات العمالية وأحزاب معارضة لتفسير السبب في عدم حصولها على أي من شحنات لقاحات فيروس كورونا بشكل مباشر من أي شركات أدوية.وبينما وقعت اتفاقا مع مبادرة "كوفاكس"، التي تهدف إلى ضمان الحصول على كميات عادلة من اللقاحات، فإنها ستبدأ فقط الحصول على الجرعات لـ10% من سكانها البالغ عددهم 60 مليون نسمة، في الربع الثاني من العام.وتجري شركة "جونسون آند جونسون" تجربة على لقاح مضاد لفيروس كورونا في جنوب إفريقيا ووافقت شركة "اسبين فارماكير هولدينجز" للأدوية على صنع 300 مليون جرعة من اللقاح سنويا في أحد مصانعها في البلاد للشركة، فور الحصول على الموافقة.ولم ترد وزارة الصحة على الفور على طلب للتعليق على هذا الأمر.