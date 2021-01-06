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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استئصال ورم ليفي 4 كيلو من رحم سيدة أثناء الولادة بالأقصر

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:32 ص
أطباء مستشفى إسنا
أطباء مستشفى إسنا
هدى الأمير
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نجح أطباء مستشفى إسنا التخصصي جنوب محافظة الأقصر، بقيادة الدكتور محمود خضري مدير عام المستشفى، في إجراء عملية استئصال 2 ورم ليفي من رحم سيدة في العقد الثالث من عمرها، حامل في منتصف الشهر التاسع، كانت تشكو من ضعف حركة الجنين، وآلامًا متكررة بالبطن، جراء إصابتها بالورم.

كان أطباء مستشفى إسنا قد استقبلوا حالة لسيدة تبلغ من العمر 30 عامًا، حامل في منتصف الشهر التاسع، وتعاني من نزيف رحمي مستمر وآلام بالبطن، وكانت تعاني من هذه المشكلة لفترة زمنية طويلة.

وبفحصها تبين إصابتها برحم متعدد الأورام الليفية يزن أكثر من 4 كيلو جرامات، وعلى الفور قرر لها إجراء ولادة قيصرية لها ووضعت جنينها، ثم تم عمل عملية أستئصال الأورام الليفية للسيدة، مع الحفاظ على حالة الرحم دون نزيف، وحالة الأم والمولود بصحة جيدة.

وشارك في العملية كلًا من، الدكتورة أمانى عبدالصبور، والدكتورة صباح قناوى، والدكتور هدرا عادل، والدكتور محمد عبدالعزيز، والدكتورة حنان أبو الحسن، وفريق التمريض، وذلك تحت إشراف الدكتورة أميمه عبدالخالق رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى.

فيما تقدم الدكتور محمود خضري، مدير المستشفى، بالشكر لفريق قسم النساء والتوليد وقسم التخدير وطاقم التمريض، مؤكدًا أن المستشفى بكامل فريق العمل داخله على أهبة الاستعداد لتقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع فئات المرضى.

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