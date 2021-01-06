تطورات الحالة الصحية لـ«القصبي» بعد إصابته بفيروس كورونا

كشف الدكتور علاء الدين أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية وعضو المجلس الصوفي الأعلي، أن الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الصوفية، يتلقى العلاج حاليا في أحدى مستشفيات العزل بالقاهرة، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه أصبح في حال أفضل مما كان عليه وقت الإصابة.وأوضح «أبوالعزم»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه أجرى اتصالاَ بالقصبي أمس؛ ليطمئن على صحته، وأن الأخير أكد له أنه بخير بعد تلقيه العلاج اللازم، وأنه في مرحلة استشفاء حاليًا.ولفت إلى أن الزيارة ممنوعة بأمر الأطباء، كون غير مسموح على الإطلاق زيارة المصابين بفيروس كورونا، ولذلك يتم التواصل معه تليفونيًا فقط للاطمئنان عليه، والدعاء إلى الله أن ينجيه من هذا الامتحان الصعب.