«حماية المستهلك» يواصل رصد مخالفات البيع في الأقصر

ألزمت إدارة حماية المستهلك بالأقصر بقيادة عادل عامر، شركة برد مبلغ 5450 جنيها واستبدال ثلاجة بأخرى جديدة، في إطار تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بأهمية حماية حقوق المستهلك ومنع الغش والتدليس.وطبقا لتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، قام "حماية المستهلك" بالأقصر بإلزام الشركات برد المبلغ ثمن غسالة أطباق بها عطل خلال (فترة الضمان)، بعد تقدم مواطنة بشكوى أفادت فيها أنها قامت بشراء غسالة أطباق وتعطلت خلال أيام من تاريخ الشراء، وعليه تم إلزام الشركة برد مبلغ الشراء، كما تم إلزام شركة أخرى باستبدال ثلاجة "نوفرست" بأخرى جديدة من نفس النوع والماركه والسعة.وكان المواطن ( م.س.م) تقدم بشكوي بأنه قام بشراء ثلاجة نوفرست وبعد مرور أيام قليلة من تاريخ الشراء تعطلت، وعليه تم إلزام الشركة بالاستبدال.وفي مجال خدمات مابعد البيع، تم صيانة 4 غسالات ملابس مختلفة الماركة والنوع والوزن وثلاجتين، وصيانة شاشة 32 بوصة.كما واصلت جهودها المكثفة بمتابعة مراكز الصيانة للأجهزة الكهربائية التابعة للشركات المنتجة لمعرفة مدى التزامها بالقانون وتوفير قطع الغيار الأصلية عند إتمام أعمال الصيانة.