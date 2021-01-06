«حماية المستهلك» يواصل رصد مخالفات البيع في الأقصر
الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:31 ص
هدى الأميرطباعة
ألزمت إدارة حماية المستهلك بالأقصر بقيادة عادل عامر، شركة برد مبلغ 5450 جنيها واستبدال ثلاجة بأخرى جديدة، في إطار تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بأهمية حماية حقوق المستهلك ومنع الغش والتدليس.
وطبقا لتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، قام "حماية المستهلك" بالأقصر بإلزام الشركات برد المبلغ ثمن غسالة أطباق بها عطل خلال (فترة الضمان)، بعد تقدم مواطنة بشكوى أفادت فيها أنها قامت بشراء غسالة أطباق وتعطلت خلال أيام من تاريخ الشراء، وعليه تم إلزام الشركة برد مبلغ الشراء، كما تم إلزام شركة أخرى باستبدال ثلاجة "نوفرست" بأخرى جديدة من نفس النوع والماركه والسعة.
وكان المواطن ( م.س.م) تقدم بشكوي بأنه قام بشراء ثلاجة نوفرست وبعد مرور أيام قليلة من تاريخ الشراء تعطلت، وعليه تم إلزام الشركة بالاستبدال.
وفي مجال خدمات مابعد البيع، تم صيانة 4 غسالات ملابس مختلفة الماركة والنوع والوزن وثلاجتين، وصيانة شاشة 32 بوصة.
كما واصلت جهودها المكثفة بمتابعة مراكز الصيانة للأجهزة الكهربائية التابعة للشركات المنتجة لمعرفة مدى التزامها بالقانون وتوفير قطع الغيار الأصلية عند إتمام أعمال الصيانة.
وطبقا لتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، قام "حماية المستهلك" بالأقصر بإلزام الشركات برد المبلغ ثمن غسالة أطباق بها عطل خلال (فترة الضمان)، بعد تقدم مواطنة بشكوى أفادت فيها أنها قامت بشراء غسالة أطباق وتعطلت خلال أيام من تاريخ الشراء، وعليه تم إلزام الشركة برد مبلغ الشراء، كما تم إلزام شركة أخرى باستبدال ثلاجة "نوفرست" بأخرى جديدة من نفس النوع والماركه والسعة.
وكان المواطن ( م.س.م) تقدم بشكوي بأنه قام بشراء ثلاجة نوفرست وبعد مرور أيام قليلة من تاريخ الشراء تعطلت، وعليه تم إلزام الشركة بالاستبدال.
وفي مجال خدمات مابعد البيع، تم صيانة 4 غسالات ملابس مختلفة الماركة والنوع والوزن وثلاجتين، وصيانة شاشة 32 بوصة.
كما واصلت جهودها المكثفة بمتابعة مراكز الصيانة للأجهزة الكهربائية التابعة للشركات المنتجة لمعرفة مدى التزامها بالقانون وتوفير قطع الغيار الأصلية عند إتمام أعمال الصيانة.