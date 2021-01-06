وفيات كورونا فى إيطاليا تتجاوز 76 ألف حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، إلى 2.18 مليون حالة إصابة، حتى صباح اليوم الأربعاء بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا، بلغ 76 ألفا و329 حالة، وتعافي 1.54 مليون شخص من المصابين بالمرض.وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 48 أسبوعًا.