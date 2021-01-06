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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بسبب احتجاجات الطلاب.. إسطنبول تمنع المسيرات والتجمعات

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:27 ص
احتجاجات الطلاب
احتجاجات الطلاب
أمينة ذكى
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وسط دعوات للاحتجاج على تعيين رؤساء الجامعات، وتحديدا في أعقاب الاحتجاجات الطلابية على تعيين مليح بولو رئيسا لجامعة البوسفور، بأمر مباشر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن مكتب محافظ اسطنبول أنه تم حظر تنظيم المظاهرات والمسيرات في منطقتي بشيكتاش وساريير، حيث يقع حرم جامعة بوغازيتشي في اسطنبول، وفقا لما نقله موقع بيانت التركي.

واندلعت بعد تعيين البروفيسور مليح بولو كرئيس لبوغازيتشي بموجب مرسوم صادر عن الرئيس ورئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب طيب أردوغان، مظاهرات احتجاجية واعتقلت الشرطة التركية العديد من الطلاب، كما دعا الطلاب الناس إلى التجمع أمام الحرم الجنوبي الساعة 2 بعد ظهر اليوم.

وقال محافظ إسطنبول علي يرلي كايا، في بيان على حسابه على تويتر، "بالنظر إلى أن التجمع المزمع عقده قد يكون له تأثير سلبي على جهود حماية المجتمع من تفشي المرض والحد من انتشار المرض، تم حظر جميع أنواع التجمعات والمظاهرات والمسيرات".

وأضاف حاكم إسطنبول يرليكايا بإيجاز: "تطالب بعض منظمات وجماعات المجتمع المدني بدعوة الناس للتجمع أمام حرم جامعة بوغازيتشي اليوم، و"بالنظر إلى القرارات التي اتخذتها مجالس الصحة العامة في منطقتي بشيكتاش وساريير، وأن التجمع المزمع عقده قد يكون له تأثير سلبي على جهود حماية المجتمع من تفشي المرض والحد من انتشار المرض، فإنه تم حظر جميع أنواع الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات في هذه الأحياء من منطقتنا.

يأيت هذا فيما تم إصدار أوامر اعتقال ضد 28 شخصًا بسبب هذا الاحتجاج، وتم اعتقال 17 شخصًا في مداهمات منزلية في وقت مبكر من صباح يوم أمس، كما أفادت الأنباء عن اعتقال خمسة أشخاص آخرين في وقت لاحق اليوم.

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