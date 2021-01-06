الجيش السوداني يحبط هجومين لقوات إثيوبية على الحدود

قالت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، إن الجيش السوداني أحبط هجومين كبيرين لقوات إثيوبية على منطقة الفشقة الحدودية.وأعلن وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، أن القوات المسلحة السودانية استعادت السيطرة على كل أراضي البلاد المحاذية للحدود مع إثيوبيا، بعدما اتهمت الخرطوم مزارعين إثيوبيين بالاستيلاء عليها.وتصاعد التوتر بين البلدين حول منطقة "الفشقة" الزراعية الخصبة، وهي أراض يزرعها مزارعون إثيوبيون ويؤكد السودان أنها تابعة له.