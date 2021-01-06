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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسوأ منذ 20 عاما.. تراجع الاستثمارات الأجنبية في نيجيريا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:18 ص
NIPC
NIPC
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كشفت هيئة تشجيع الاستثمار النيجيرية (NIPC) عن تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد انخفاضا بنسبة 40% خلال العام الماضي 2020، متوقعة استمرار التراجع ليصل إلى نسبة 50% خلال العام الجاري 2021، في موجة هي الأسوأ على مدى الـ 20 عاما الماضية.

وأفادت الأمين التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار النيجيرية يواندي ساديكو، بأنه من المتوقع انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي إلى 831.6 مليار دولار خلال العام الجاري 2021 بدلا من 1.54 تريليون دولار في عام 2019 و924 مليار دولار في 2020.

وأكدت أنه من غير المتوقع أن يسجل الانكماش في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، الناجم عن التداعيات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، انتعاشا قبل عام 2022.

وشددت على أن نيجيريا ستحتاج إلى صياغة وتنفيذ تغييرات سياسية جريئة ومتماسكة وإصلاحات اقتصادية عميقة لعكس الانخفاض المتوقع في الاستثمار الأجنبي المباشر بين العامين الماضي والجاري، منوهة إلى أن الاهتمام بالاستثمار في نيجيريا كان تحت الضغط قبل جائحة (كوفيد-19)؛ وهناك حاجة ماسة لسياسات متماسكة داعمة للاستثمار لتغيير هذا الاتجاه.

ولفتت إلى أن هيئة تشجيع الاستثمار النيجيرية (NIPC) تمكنت من جذب 41.71 مليار دولار من إعلانات الاستثمار في عام 2017، و73.07 مليار دولار في عام 2018، و24.44 مليار دولار في عام 2019، ثم جذب 9.01 مليار دولار في عام 2020، مشيرة إلى أن الإعلانات الاستثمارية لا تترجم جميعها إلى استثمارات فعلية.

وقالت ساديكو: "هناك حاجة إلى نهج استباقي يشمل جميع الحكومات لدعم المستثمرين، عبر الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات لتحويل المزيد من الإعلانات إلى استثمارات فعلية".

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