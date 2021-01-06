بعد أن أثار تعيينه غضبا شعبيا.. رئيس «البوسفور»: اعتقال الطلاب أمر صحيح

بعد الاحتجاجات الطلابية ومن أحزاب المعارضة التركية على تعيينه بموجب مرسوم رسمي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال الدكتور مليح بولو الذي عين رئيسا لجامعة "البوسفور"، أقدم جامعة تركية في البلاد، إن اعتقال الشرطة التركية للطلاب أمر صحيح للغاية، وفقا لحواره مع قناة "خبر ترك".وعين "بولو" من قبل الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب طيب أردوغان في 1 يناير، وهو أكاديمي من خريجي جامعة جامعة "بوغازيتشي" كما كان مرشحًا أيضًا للترشح في الانتخابات البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان في عام 2015.وقال "بولو" مدافعا عن الشرطة، إن اثنين فقط من الطلاب الـ 17 الذين اعتقلت الشرطة التركية أعضاء في بعض المنظمات، مضيفا أنه تم استخدام طلاب الجامعة بشكل خاطئ، وتابع: "لم يتمكن الطلاب من الدخول على أي حال ولكنهم حاولوا الدخول ولكن البوابة كانت مكسورة ويبدو أنهم استخدموا الأصفاد لإبقائها متماسكة، ولكن وجد قائد الشرطة مثل هذا الحل العملي وهو اعتقال الطلاب، قائلا لقد فعلت الشرطة الشيء الصحيح هناك".وأكد بولو أن "نظام تعيين رؤساء الجامعات في تركيا يتوافق مع المعايير العالمية" مؤكدا أنه تولى المنصب رسميًا أمس.عندما سئل "هل ستستقيل"، أجاب بولو: "لا، لماذا يجب أن أفعل؟".