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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نقيب الزراعيين يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد الجديد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:17 ص
الدكتور سيد خليفة
الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين
عبدالناصرمحمد
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بعث الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

وقال الدكتور سيد خليفة في نص البرقية "يطيب لي ومجلس نقابة المهن الزراعية وجموع الزراعيين أن أهدي قداستكم أصدق العبارات وأجمل التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، اعاده الله عليكم وعلى الإخوة الأقباط بموفور الصحة والعافية، وعلى جميع شعبنا المصري العظيم بالخير واليمن والبركات..
وانتهز الفرصة لأعرب لقداستكم عن تقديرنا لدور الكنيسة المصرية في نشر تعاليم التسامح الرافض للمغالاة والتطرف، متمنيا لقداستكم والكنيسة المصرية كل التوفيق والتقدم والازدهار".

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