نيجيريا تتفاوض مع الصين للحصول على لقاح كورونا

أعلنت الحكومة الفيدرالية النيجيرية، أنها بدأت محادثات مع جمهورية الصين الشعبية؛ للحصول على لقاحات كورونا المستجد لمواجهة تفشي الحالات في البلاد.جاء ذلك على لسان وزير الشؤون الخارجية النيجيري جيفري أونياما، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" الذي كان في زيارة عمل في نيجيريا.وأشار وزير الشؤون الخارجية النيجيري إلى أن الصين قدمت مساعدة هائلة لنيجيريا عند ظهور الوباء، مشيرًا إلى أن التبرع بمعدات الحماية أثر بشكل كبير على الوضع الوبائي في مكافحة الجائحة.