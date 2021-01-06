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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تسجل أكثر من 229 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:16 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 229 ألفًا و55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن 3 آلاف و775 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء- أن حصيلة الوفيات تعد الحصيلة اليومية الأعلى التي تشهدها الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أمريكا إلى 21 مليونا و46 ألفا و195 إصابة، من بينهم 357 ألفا و258 حالة وفاة.

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