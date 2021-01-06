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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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كيم كاردشيان تطلب الطلاق من كاني ويست

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:14 ص
كيم كاردشيان وكاني
كيم كاردشيان وكاني ويست
وكالات
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قالت مصادر مقربة من نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان وزوجها المغني كاني ويست إن الطلاق "بات وشيكا".

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصادر القول إن كيم تستعد للتقدم بطلب للطلاق من كاني.

وتأتي هذه الأنباء بعد عام صعب على الزوجين، حيث تردد أنهما كانا يجريان مباحثات "أزمة"، بعدما اتهم كاني زوجته بأنها تحاول" احتجازه" وقال إنه يريد الطلاق منها في سلسلة من التغريدات، وبعد ذلك قال إنه يعاني من اضطراب ثنائي القطب.

وكان كاني قد أعلن في يوليو الماضي أنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت المصادر إن الزوجين يجريان حاليا مباحثات حول كيفية تقسيم ثرواتهما، عقب أن عاشا بصورة منفصلة معظم فترات العام الماضي.

وكانت كيم وكاني قد التقيا أول مرة عام 2004، أثناء تصوير فيديو أغنية لكاني، ولكن العلاقة العاطفية بينهما بدأت عام.2012 وأعلنت كيم في يونيو 2012 أنها مرتبطة بكاني، وأعلنت نبأ حملها في طفلتها الأولى نورث في ديسمبر من نفس العام.

وأنجبت كيم طفلتهما الأولى في يونيو 2013، وتزوجا الاثنان في إيطاليا في مايو 2014.

وأنجبت كيم طفلهما الثاني سنت في ديسمبر 2015 وبعد ذلك، قام الزوجان بالاستعانة بأم بديلة لحمل طفلتهما الثالثة شيكاغو، التي أنجبتها في يناير 2018 واستقبلا طفلا آخر من أم بديلة عام 2019.

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