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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

365 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:12 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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سجلت تايلاند اليوم الأربعاء حالة وفاة واحدة لرجل كان يقود مركبة للعمال المهاجرين من وإلى العمل بعد إصابته بمرض كوفيد19- الناجم عن فيروس كورونا، فيما سجلت الحكومة 365 إصابة جديدة بالفيروس.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أنه بوفاة الرجل، ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في تايلاند إلى 66 حالة. وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة حتى اليوم الأبعاء إلى 9331 حالة.

وقال دكتور تاويسيلب فيزانويوتين، المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كورونا، إن الوفاة كانت لرجل عمره 63 عاما كان يقود سيارة يستقلها العمال الأجانب إلى أماكن عملهم وإعادتهم إلى سكنهم في مقاطعة ساموت ساخون.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 250 حالة إصابة للسكان المحليين و99 حالة من العمال المهاجرين، و16 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.

وأضاف تاويسيلب إن مسؤولي الصحة المعنيين بمكافحة انتشار الفيروس بين العمال الأجانب في ساموت ساخون عازمون على وقف انتشار العدوى إلى مصانع أخرى وأماكن إيواء العمال الأخرى.

وتضم المقاطعة أكثر من 10 آلاف مصنع، معظمها مصانع صغيرة يعمل بكل منها أقل من 100 موظف.

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