ميانمار تؤسس صندوقا برأسمال 251 مليون دولار لشراء لقاحات كورونا

أعلنت حكومة ميانمار تأسيس وزارة التخطيط والمالية والصناعة صندوقا برأسمال قدره 251 مليون دولار لشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء إلى أن الحكومة فتحت حسابين مصرفيين للصندوق في بنك ميانمار الاقتصادي بالعاصمة نايبيداو.ووضعت الحكومة 250 مليون دولار في حساب العملة الأجنبية ومليار كيات (750 ألف دولار) في حساب بالعملة المحلية لصالح الصندوق من الميزانية العامة للدولة.جاء هذا التحرك استجابة لتوجيه من اللجنة المركزية لمواجهة فيروس كورونا المستجد برئاسة أونج سان سوكي مستشار الدولة في ميانمار.كانت سان سوكي قد ذكرت أن بلاده تعتزم شراء اللقاحات اللازمة لتطعيم 15 مليون شخص من الهند.