كاتب تركي: إغلاق جامعة البسفور «نكبة» في تاريخ تركيا

وصف الكاتب التركي فاتح ألطايلي، مشهد إغلاق الشرطة التركية أبواب جامعة البوسفور بالكلبشات لمنع دخول الطلاب المحتجين على تعيين رئيس للجامعة بأمر مباشر من الرئيس التركي بأنه "نكبة في تاريخ تركيا"، وفقا لمقاله في صحيفة زمان التركية.يأتي هذا في أعقاب انطلاق احتجاجات طلابية بعد تعيين رئيس للجامعة بأمر مباشر من الرئيس التركي.وتابع ألطايلي، أن الحدث تحول إلى صورة رمزية، انتشرت في كل أنحاء العالم، وأصبح "جبين تركيا ملطخا بنقطة سوداء"، مؤكدا على أن وضع الكلبشات على باب الجامعة لم يتم بحسن نية، قائلا "كونوا واثقين من ذلك، لم يوضع بصدق نية".يأتي هذا فيما انتقد زعيم حزب المستقبل المعارض، أحمد داود أوغلو، تعيين مليح بولو الذي عينه أردوغان شخصًا، حيث قال فيها: "الجامعات ليست أمكنة بلا أرواح، هي إقليم للعقول التي تتغذى من الحرية".كما رفضت عدّة أحزابٍ معارضة منها الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) والمستقبل، والديمقراطية والبناء، قرار الرئيس التركي القاضي بتعيين البروفيسور مليح بولو.يذكر أن عدد من الطلاب قد نظموا مطلع الأسبوع الجاري وقفة احتجاجية ضد تعيين مليح بولو ووحملوا شعارات "مليح بولو ليس رئيسنا" و"لا نريد رئيس جامعة تعينه الدولة".كما أعلنت شرطة اسطنبول اعتقال 16 من أصل 28 من المشاركين في الاحتجاجات.