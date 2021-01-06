نصائح لحماية أطفالك من خطر الدفاية الكهربائية

تلجأ بعض الأمهات لاستخدام الدفاية الكهربائية لحماية أطفالها من البرودة في الشتاء، خاصة في فترات الليل.لكن هناك مخاطر لا تعرف الكثير من الأمهات عنها شيء، قد تنجم عن استخدام الدفاية، لذا يجب الحذر.وقدم موقع "helth lin"، نصائح لتفادي خطر الدفاية الكهربائية.- تجنب الاستخدام.- تجنب حدوث تغير مفاجيء في درجات الحرارة، لذلك يجب غلق الدفاية أولًا، ثم تهوية الغرفة جيدًا قبل الخروج منها.- تغطية الوجه عند الخروج من المكان الدافئ إلى تيارات الهواء الباردة.- تناول المياه الباردة قبل النزول حيث الماء تعمل على معادلة درجة حرارة الجسم مع الجو.- وضع الدفاية فى مكان فسيح حتى لا تسبب الاختناق.- استخدام فيشة الحائط وعدم استخدم وصلة كهربائية زيادة في الأمان.- اختيار نوع دفاية كهربائية جيد لضمان جودتها وأمانها بالمنزل.- عدم وضع الدفاية في الحمام أو المطبخ أو وضع سوائل بجانبها.- وضعها على سطح غير قابل للاشتعال لضمان أمان التشغيل.- وضع الدفاية بعيدًا عن سرير الطفل أو الستائر والمفروشات.- غلق الدفاية أثناء النوم.