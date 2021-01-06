تراجع أسعار الأسهم الأسترالية

تراجع مؤشر "إس أند بيأيه.إس.إكس 200" الرئيسي لبورصة سيدني للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، بنسبة 1.1% إلى 6607.10 نقطة، مع تراجع أغلب بورصات منطقة آسيا والمحيط الهادئ في ظل ترقب المستثمرين لخطة عمل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.وتراجعت الأسهم في جميع القطاعات بأستراليا باستثناء أسهم قطاع الطاقة والمرافق.وكان سهم شركة نانوسونيكس ليمتد الأسوأ أداء، حيث سجل أكبر تراجع له منذ 25 أغسطس الماضي بنسبة 7.1 %.وكان سهم شركة أويل سيرش ليمتد الأفضل أداء، مع ارتفاع أسعار النفط الخام على خلفية تعهد السعودية المفاجئ بخفض إنتاجها من الخام بمقدار مليون برميل يوميا خلال الشهرين المقبلين.وارتفع سهم أويل سيرتش بنسبة 5.7%، في حين ارتفع سهم "آي.جي.أو" بنسبة 4.4%.