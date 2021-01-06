صحفي يتهم أردوغان بالاعتداء عليه جسديا خلال توليه رئاسة الوزراء

ادعى الصحفي التركي المعارض"سيردار أكينان"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتدى عليه جسديًا في عام 2005، خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء، وفقا لما نقلته صحيفة "سوزكو" التركية.وقال أكينان، إن الحادث وقع بعد أن رفض أردوغان الرد على أسئلة منه خلال مؤتمر صحفي في أبو ظبي، بعد جولته متعددة الدول في جنوب شرق آسيا في أعقاب كارثة تسونامي عام 2004.ونقلت صحيفة "سوزكو" عن أكينان: "لقد وضع ذراعه اليمنى حول رقبتي وحاول جري للخارج وأجبرني على الخروج خارج قاعة المؤتمرات".وعمل أكينان في عدد من وسائل الإعلام المعارضة، مثل صحيفتي جمهوريت وميلليت، بالإضافة إلى محطات التلفزيون "سي إن إن" التركية و"خبر ترك".