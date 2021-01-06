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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحفي يتهم أردوغان بالاعتداء عليه جسديا خلال توليه رئاسة الوزراء

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:39 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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ادعى الصحفي التركي المعارض"سيردار أكينان"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتدى عليه جسديًا في عام 2005، خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء، وفقا لما نقلته صحيفة "سوزكو" التركية.

وقال أكينان، إن الحادث وقع بعد أن رفض أردوغان الرد على أسئلة منه خلال مؤتمر صحفي في أبو ظبي، بعد جولته متعددة الدول في جنوب شرق آسيا في أعقاب كارثة تسونامي عام 2004.

ونقلت صحيفة "سوزكو" عن أكينان: "لقد وضع ذراعه اليمنى حول رقبتي وحاول جري للخارج وأجبرني على الخروج خارج قاعة المؤتمرات".

وعمل أكينان في عدد من وسائل الإعلام المعارضة، مثل صحيفتي جمهوريت وميلليت، بالإضافة إلى محطات التلفزيون "سي إن إن" التركية و"خبر ترك".


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