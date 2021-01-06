أمريكا: اعتقال المعارضين بهونج كونج اعتداء على الحقوق العالمية

شنّ أنتوني بلينكن، الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لتولّي وزارة الخارجية، هجومًا عنيفًا على بكين بسبب اعتقال قوات الأمن في هونج كونج، اليوم الأربعاء، عشرات الشخصيات المعارضة، معتبرًا هذه التوقيفات "اعتداءً" على "الحقوق العالمية".وقال بلينكن في تغريدة على تويتر إنّ "الاعتقالات الواسعة النطاق لمتظاهرين مؤيدين للديمقراطية هي اعتداء على أولئك الذين يدافعون بشجاعة عن الحقوق العالمية".وأضاف أنّ "إدارة بايدن- هاريس ستقف إلى جانب شعب هونج كونج، وضدّ قمع بكين للديمقراطية".