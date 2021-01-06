انخفاض مستويات المياه في تركيا يهدد إسطنبول وأنقرة بالجفاف

قالت سلطات المياه التركية، إن مستويات المياه في السدود التي تزود العاصمة التركية أنقرة بالمياه وإسطنبول - المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد - انخفضت للغاية وفقا لما نقلته موقع أحوال التركي.ونقل الموقع التركي القول عن وكالة أنباء "إخلاص التركية": أن سدود إسطنبول سجلت أدنى مستوى للمياه لها منذ 15 عامًا، عند 19.79 %.وأوضحت الوكالة أن السدود والبرك التي تزود المياه لمدينة إسطنبول تبلغ حوالي 15 مليونا، وبسعة خزان تبلغ 868.6 مليون متر مكعب من المياه، أصبحت الآن عند 166 مليون متر مكعب، مشيرة إلى انخفاض مستويات المياه بشكل خطير مما يثير الخوف من تعرض هذه البلدان للجفاف.وقال الخبراء إن المستويات الحالية منخفضة بشكل خطير بالنسبة لهذه المدينة الضخمة "اسطنبول" التي تستهلك في المتوسط ​​2.8 مليون متر مكعب من المياه يوميًا.وكان عمدة أنقرة منصور يافاش قد أعلن أن مستويات المياه في المدينة وصلت إلى 20%، نقلًا عن إدارة المياه والصرف الصحي في أنقرة.