تقرير: تصاعد انتهاكات حقوق السجناء بتركيا في 2020

سجلت تركيا تصاعدًا كبيرا في انتهاكات الحقوق في السجون في عام 2020، حيث تعرض السجناء للتعذيب الجسدي والنفسي، وفقًا لتقرير جديد صادر عن منظمة المحامين التركية وجمعية المحامين من أجل الحرية.ونقلت وكالة أنباء ميزوبوتاميا، الموالية للأكراد، عن التقرير قوله، إن المسؤولين أجروا عمليات تفتيش عارية في سجون تركية واعتبروها أنها كشكل من أشكال التعذيب.وذكر التقرير أنه تم تعليق حتى أبسط حقوق الإنسان الخاصة بالسجناء بذريعة تفشي جائحة فيروس كورونا وتم زيادة عزل السجناء.كما تطرق التقرير إلى الإضرابات عن الطعام التي تطالب برفع حظر الزيارة عن عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور.وقال التقرير إنه يجب رفع العزلة غير القانونية المفروضة على أوجلان وإنهاء انتهاكات الحقوق في السجون على الفور من أجل إنهاء الإضراب عن الطعام.ويقضي أوجلان حكما بالسجن مدى الحياة في جزيرة إمرالي منذ عام 1999، وقد مُنع زعيم حزب العمال الكردستاني من مقابلة محاميه ولم يتلق سوى زيارات عائلية محدودة منذ انهيار عملية السلام بين الدولة وحزب العمال الكردستاني في عام 2015 والتي كانت تهدف إلى إنهاء ثلاثة عقود من الصراع.