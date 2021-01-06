رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير: تصاعد انتهاكات حقوق السجناء بتركيا في 2020

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:32 ص
انتهاكات حقوق السجناء
انتهاكات حقوق السجناء بتركيا
أمينة ذكى
طباعة
سجلت تركيا تصاعدًا كبيرا في انتهاكات الحقوق في السجون في عام 2020، حيث تعرض السجناء للتعذيب الجسدي والنفسي، وفقًا لتقرير جديد صادر عن منظمة المحامين التركية وجمعية المحامين من أجل الحرية.

ونقلت وكالة أنباء ميزوبوتاميا، الموالية للأكراد، عن التقرير قوله، إن المسؤولين أجروا عمليات تفتيش عارية في سجون تركية واعتبروها أنها كشكل من أشكال التعذيب.

وذكر التقرير أنه تم تعليق حتى أبسط حقوق الإنسان الخاصة بالسجناء بذريعة تفشي جائحة فيروس كورونا وتم زيادة عزل السجناء.

كما تطرق التقرير إلى الإضرابات عن الطعام التي تطالب برفع حظر الزيارة عن عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور.

وقال التقرير إنه يجب رفع العزلة غير القانونية المفروضة على أوجلان وإنهاء انتهاكات الحقوق في السجون على الفور من أجل إنهاء الإضراب عن الطعام.

ويقضي أوجلان حكما بالسجن مدى الحياة في جزيرة إمرالي منذ عام 1999، وقد مُنع زعيم حزب العمال الكردستاني من مقابلة محاميه ولم يتلق سوى زيارات عائلية محدودة منذ انهيار عملية السلام بين الدولة وحزب العمال الكردستاني في عام 2015 والتي كانت تهدف إلى إنهاء ثلاثة عقود من الصراع.

موضوعات متعلقة

الزمالك: لا نعلم أين فرجانى ساسى حاليًا (خاص)

شديد البرودة على هذه المنطقة.. تفاصيل حالة طقس الأربعاء

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين يناير 2021

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

وفاة أول طفلة مصابة بفيروس كورونا فى البحيرة

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

4 نصائح للتغلب على الكسل وممارسة التمارين في الشتاء

كيف تجعل صوتك مسموعا خلال ارتداء الكمامة؟

صحة دبي تقلص العزل الصحي لبعض حالات مصابي كورونا

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 6-1-2021

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

غدًا.. حفل موسيقى لفرقة عبدالحليم نويرة بالأوبرا

عودة عروض البيت الفنى للمسرح احتفالًا بعيد الميلاد المجيد غدًا

غدًا.. حفل «جوهرة الشرق» على مسرح سيد درويش

طبعة جديدة من كتاب «سيرة حمدى أحمد» للسيد الحرانى