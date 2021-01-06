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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

8164 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:35 ص
إسرائيل
إسرائيل
أ ش أ
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أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 8164 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة، في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ454 ألف حالة، تعافى منها 391 ألف حالة.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3495 حالة على مستوى البلاد بعد تسجيل 50 حالة، أمس، بينما هناك 824 حالة خطرة و207 حالات تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وفي السياق ذاته، صرح وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين أن نحو مليون و500 ألف إسرائيلي تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا حتي صباح اليوم.

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