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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

21 ألف إصابة جديدة و1019 وفاة بكورونا فى ألمانيا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:44 ص
كورونا
كورونا
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 21 ألفا و237 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و808 آلاف و647 حالة.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه سجل 1019 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 36 ألفا و537 حالة.

وأفادت البيانات بأن نحو مليون و451 ألف حالة تماثلت للشفاء من المرض، بينما هناك 321 ألفا و300 حالة نشطة في البلاد.

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