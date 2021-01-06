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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الصين ونيجيريا تتوصلان لـ7 توافقات لتعميق التعاون الثنائى

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:37 ص
وانغ يي
وانغ يي
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قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إن الصين ونيجيريا توصلتا إلى 7 توافقات بشأن تعميق التعاون الثنائي.

وأوضح وانغ، خلال لقائه مع وزير الخارجية النيجيري "جيفري أونياما" في أبوجا، وفقا لوزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء- أنه بعد المحادثات والتبادل العميق للآراء، اتفق البلدان على مواصلة تعزيز التعاون في مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، وتبادل الدعم القوي حتى القضاء على المرض نهائيا.

وأضاف وانغ أن الجانبين يعتزمان إقامة لجنة حكومية بين البلدين، بقيادة وزيري الخارجية، تتولى تنسيق وتعزيز التعاون متبادل النفع في مختلف المجالات، وأن البلدين يعتزمان في الوقت ذاته المضي قدما في التعاون بشأن التعزيز المشترك لبناء مبادرة "الحزام والطريق"، من خلال المواءمة الوثيقة بين النمط التنموي الجديد في الصين والخطة التنموية الوطنية الجديدة في نيجيريا.

وأكد وانغ على عزم الصين توفير دعم قوي لبناء المشروعات الرئيسية في نيجيريا؛ لمساعدتها على تسريع عملية التصنيع وتعزيز قدراتها التنموية المستقلة، مع مواصلة توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات تتضمن الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، بالتزامن مع تعميق البلدين التعاون العسكري والأمني؛ سعيا إلى تعزيز قدرات نيجيريا في حماية الأمن الوطني.

وتابع وانغ أن الصين ونيجيريا تعتزمان أيضا تعزيز التنسيق فيما يتعلق بالشئون الدولية والإقليمية، وممارسة التعددية، وحماية المصالح المشتركة للبلدان النامية.

وأشار وانغ إلى أن حجم التجارة البينية بين الجانبين في عام 2019 وصل إلى 1900 ضعف حجمه عندما أقام البلدان العلاقات الدبلوماسية قبل نحو 50 عاما، وأن الجانبين حققا أيضا تعاونا مثمرا في بناء السكك الحديد ومجمعات التجارة الحرة وعمليات مبادلة العملة المحلية، وإطلاق الأقمار الصناعية، وغير ذلك من المجالات.

واعتبر وانغ أن التعاون بين الصين ونيجيريا يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، وأنه أصبح جانبا مهما من التعاون الصيني- الإفريقي والتعاون الجنوبي- الجنوبي.

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