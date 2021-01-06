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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين تؤكد عدم وصول سلالة كورونا الجديدة إليها

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:53 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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طمأن مسئولو الصحة في الفلبين، الشعب اليوم الأربعاء، بأن السلالة الجديدة الأكثر ضراوة من فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في بريطانيا، لم يتم رصدها بعد في البلاد.

وقالت وزارة الصحة إن هذا استند إلى تحليل لعينات من المرضى المحتجزين في المستشفيات والمسافرين الذين وصلوا في نوفمبر وديسمبر.

وحظرت الفلبين مؤقتا دخول المسافرين الأجانب من 21 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، حتى 15 يناير لمنع انتشار سلالة فيروس كورونا الجديدة.

وحتى الثلاثاء، بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في الفلبين 479 ألفا و693 شخصا، وبلغت حصيلة الوفيات 9321 حالة.

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