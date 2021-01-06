1500 إصابة جديدة بكورونا فى العاصمة اليابانية

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أكثر من 1500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن نحو نصف الإصابات التي يتم الإبلاغ عنها في البلاد تتواجد بالعاصمة التي تشهد أيضا تزايد عدد الحالات الحرجة، فيما يحذر المسئولون من احتمال انهيار النظام الطبي.وكانت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي وحكام ثلاث مقاطعات أخرى، قد حثوا الحكومة اليابانية، السبت الماضي، على إعلان حالة الطوارئ بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا مجددا.