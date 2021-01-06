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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الدلو الأربعاء 6 يناير 2021

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:29 ص
الدلو
الدلو
هويدا سعيد
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الدلو، اليوم الأربعاء 6 يناير 2021، والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: يوم مثمر يخفف الوطأة ويجعل اللقاءات والتفاهمات محتملة، وتتوضح أمور وتسوّي وضعًا ماضيًا، لكنك تبدو مضغوطًا وغير قادر على ضبط الإيقاع.
عاطفيًا: يتحدث هذا اليوم عن وضع عاطفي ملائم لإعادة النظر في استمرارية عدم ارتباطك في القريب العاجل.
صحيًا: لا تضعف أمام المشكلات المهنية والعاطفية لئلا تؤثر سلبًا في وضعك الصحي.

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