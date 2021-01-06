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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بنس» لـ«ترامب»: لن نتمكن من تغيير نتائج الانتخابات فى الكونجرس

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:39 ص
مايك بنس وترامب
مايك بنس وترامب
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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أخبر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بأنه لا يعتقد بأن لديه السلطة والصلاحيات لوقف تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وقالت الصحيفة- في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"- إن بنس أخبر ترامب بذلك خلال وجبة الغذاء الأسبوعية مع الرئيس، وذلك بعد ساعات من ضغوط ترامب المتزايدة على نائبه للانصياع لأوامره عندما يعقد الكونجرس، اليوم الأربعاء، في جلسة مشتركة للتصديق على فوز بايدن في المجمع الانتخابي.

وأوردت الصحيفة الأمريكية تغريدة كتبها الرئيس الأمريكي، أمس، قال فيها إن: "نائب الرئيس مخول برفض أصوات تم الإدلاء بها عن طريق الاحتيال"، وهو تأكيد غير دقيق أساء وصف دور بنس الرسمي إلى حد كبير والمقرر دستوريًا في رئاسة مجلسي النواب والشيوخ، حيث يتلقون ويصادقون على الأصوات الانتخابية التي تنقلها الولايات ومن ثم يعلنون النتيجة النهائية.

وأكدت نيويورك تايمز أن بنس لا يتمتع بسلطة لتغيير النتائج التي ترسلها الولايات إلى الكونجرس.

وبصفة بنس رئيسًا لمجلس الشيوخ سيترأس الجلسة المشتركة للكونجرس، اليوم الأربعاء، والتي سيتم خلالها اعتماد نتائج تصويت المجمع الانتخابي.

وأشارت الصحيفة إلى مدى حساسية موقف بنس خلال الأيام الماضية، إذ يسعى إلى إبلاغ ترامب بأنه لا يملك السلطة لقلب نتائج الانتخابات مع محاولة إرضائه؛ كي لا يقع بينهما خلاف قد ينسف أي شيء، إذ يأمل بنس أن يسعى للوصول إلى سدة الرئاسة في انتخابات عام 2024 وإن كان ارتباطه الراسخ بالرئيس سيساعده في هذا المسعى أم سيعطله.

حتى في الوقت الذي سعى فيه نائب الرئيس الأمريكي إلى توضيح أنه لا يمتلك السلطة، التي يبدو أن ترامب يعتقد بأنه يمتلكها، قال بنس أيضًا للرئيس إنه سيستمر في دراسة القضية حتى الساعات الأخيرة قبل بدء الجلسة المشتركة للكونجرس اليوم الأربعاء، بحسب المصادر المطلعة على حديث ترامب ونائبه.

من جانبه، أصر ترامب، في بيان صدر في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، أن "تقرير نيويورك تايمز حول مناقشته مع بنس "أخبار كاذبة"، مضيفا "لم يقل ذلك قط.. أنا وبنس متفقان تماما على أن نائب الرئيس لديه سلطة التصرف".

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