حظك اليوم.. برج الجدى الأربعاء 6 يناير 2021
الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:30 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجدي، اليوم الأربعاء 6 يناير 2021، والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: تكون اتصالاتك مسهلة، وتقييمك للأوضاع صحيحًا، إلا أن المطلوب منك هو ضبط الأعصاب وعدم الانفعال.
عاطفيًا: يفاجئك الشريك العاطفي بتصوّر بعض الفرص والأفكار للخروج معًا، شجعه وبادر.
صحيًا: حدد أولوياتك المهمة، وأترك مجالًا مرنًا من الوقت لبعض الطوارئ أو للراحة، فأنت تشكو من العمل وإرهاقه ومشاكله.
مهنيًا: تكون اتصالاتك مسهلة، وتقييمك للأوضاع صحيحًا، إلا أن المطلوب منك هو ضبط الأعصاب وعدم الانفعال.
عاطفيًا: يفاجئك الشريك العاطفي بتصوّر بعض الفرص والأفكار للخروج معًا، شجعه وبادر.
صحيًا: حدد أولوياتك المهمة، وأترك مجالًا مرنًا من الوقت لبعض الطوارئ أو للراحة، فأنت تشكو من العمل وإرهاقه ومشاكله.