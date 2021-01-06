حظك اليوم.. برج الجدى الأربعاء 6 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجدي، اليوم الأربعاء 6 يناير 2021، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تكون اتصالاتك مسهلة، وتقييمك للأوضاع صحيحًا، إلا أن المطلوب منك هو ضبط الأعصاب وعدم الانفعال.عاطفيًا: يفاجئك الشريك العاطفي بتصوّر بعض الفرص والأفكار للخروج معًا، شجعه وبادر.صحيًا: حدد أولوياتك المهمة، وأترك مجالًا مرنًا من الوقت لبعض الطوارئ أو للراحة، فأنت تشكو من العمل وإرهاقه ومشاكله.