عودة عروض البيت الفنى للمسرح احتفالًا بعيد الميلاد المجيد غدًا

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن عروض البيت الفني للمسرح تعود لتنير مسارحه من جديد، وذلك ابتداءً من غد الخميس 7 يناير، والذي يواكب احتفالات عيد الميلاد المجيد.يأتي ذلك عقب انتهاء فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، والذي استضافت فعالياته المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح.ويعود من جديد عرض "عيلة الفقري" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت في الثامنة والنصف مساءً على المسرح العائم الكبير بالمنيل، العرض من بطولة محمد الصاوي، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبد الحليم، أشرف عبد الفضيل، محمود الهنيدي، إيهاب شهاب، ديكور محمد هاشم، إضاءة عز حلمي، موسيقى وألحان أحمد الناصر، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام، من تأليف أحمد الملواني، ومن إخراج محمد متولي.بينما يعود عرض "جنة هنا" من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام السابعة والنصف مساء على مسرح الغد بالعجوزة، العرض من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير أحمد الشريف، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر.أما فرقة فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح فتقدم عرض "ريسايكل" أيام الأربعاء والخميس والجمعة والأحد من كل أسبوع في تمام الثامنة مساء على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات، العرض موسيقى أحمد حمدي رءوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير.وللأطفال تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح عرض "زهرة اللوتس" أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام السابعة مساء على مسرح متروبول بالعتبة، العرض بطولة سيد جبر، إيناس نور، حمدي العربي، منصور عبد القادر، فادي خفاجة، جنا هشام عطوة، ديكور حازم شبل، العرض من تأليف طارق مرسي ومن إخراج محمد حجاج.جدير بالذكر أن جميع مسارح البيت الفني للمسرح تلتزم بكل الإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة المصرية داخل المسارح؛ حفاظا على صحة الجميع من إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات والتعقيم.