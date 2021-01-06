رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عودة عروض البيت الفنى للمسرح احتفالًا بعيد الميلاد المجيد غدًا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:45 ص
الفنان إسماعيل مختار
الفنان إسماعيل مختار
أ ش أ
طباعة
قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن عروض البيت الفني للمسرح تعود لتنير مسارحه من جديد، وذلك ابتداءً من غد الخميس 7 يناير، والذي يواكب احتفالات عيد الميلاد المجيد.

يأتي ذلك عقب انتهاء فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، والذي استضافت فعالياته المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح.

ويعود من جديد عرض "عيلة الفقري" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت في الثامنة والنصف مساءً على المسرح العائم الكبير بالمنيل، العرض من بطولة محمد الصاوي، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبد الحليم، أشرف عبد الفضيل، محمود الهنيدي، إيهاب شهاب، ديكور محمد هاشم، إضاءة عز حلمي، موسيقى وألحان أحمد الناصر، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام، من تأليف أحمد الملواني، ومن إخراج محمد متولي.

بينما يعود عرض "جنة هنا" من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام السابعة والنصف مساء على مسرح الغد بالعجوزة، العرض من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير أحمد الشريف، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر.

أما فرقة فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح فتقدم عرض "ريسايكل" أيام الأربعاء والخميس والجمعة والأحد من كل أسبوع في تمام الثامنة مساء على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات، العرض موسيقى أحمد حمدي رءوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير.

وللأطفال تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح عرض "زهرة اللوتس" أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام السابعة مساء على مسرح متروبول بالعتبة، العرض بطولة سيد جبر، إيناس نور، حمدي العربي، منصور عبد القادر، فادي خفاجة، جنا هشام عطوة، ديكور حازم شبل، العرض من تأليف طارق مرسي ومن إخراج محمد حجاج.

جدير بالذكر أن جميع مسارح البيت الفني للمسرح تلتزم بكل الإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة المصرية داخل المسارح؛ حفاظا على صحة الجميع من إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات والتعقيم.

موضوعات متعلقة

وزير المالية القطري يفتتح مشروع بـ1.3 مليار دولار في القاهرة

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

وفاة أول طفلة مصابة بفيروس كورونا فى البحيرة

شديد البرودة على هذه المنطقة.. تفاصيل حالة طقس الأربعاء

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

رسميا.. إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 6-1-2021

علماء بريطانيون يكشفون عن مادة «تقصر العمر»

دراسة: التدخين الخفيف قد يسبب الإدمان على النيكوتين

باحث أمريكى يطور أنزيم اصطناعى لعلاج الشلل الرعاش

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

عودة عروض البيت الفنى للمسرح احتفالًا بعيد الميلاد المجيد غدًا

غدًا.. حفل «جوهرة الشرق» على مسرح سيد درويش

غدًا.. حفل موسيقي لفرقة عبدالحليم نويرة بالأوبرا

طبعة جديدة من كتاب «سيرة حمدى أحمد» للسيد الحرانى