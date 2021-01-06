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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط يرتفع لذروة 11 شهرا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:51 ص
النفط
النفط
وكالات
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لأعلى مستوى منذ فبراير 2020 بعد موافقة السعودية على خفض للإنتاج أكثر من المتوقع في اجتماع مع حلفائها من منتجي الخام بينما تظهر بيانات للقطاع أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي.

وارتفع خام القياس العالمي برنت نحو واحد بالمئة إلى 54.09 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 26 فبراير 2020.

وبحلول الساعة 0536 بتوقيت جرينتش سجل برنت 53.87 دولار للبرميل بعدما قفز 4.9 % يوم الثلاثاء.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50.24 دولار للبرميل وهو أيضا الأعلى منذ 26 فبراير 2020. وأغلق العقد مرتفعا 4.6 % أمس.

ووافقت السعودية، أكبر منتج للخام في العالم، أمس على تنفيذ تخفيضات إضافية طوعية حجمها مليون برميل يوميا في فبراير ومارس عقب اجتماع لمجموعة أوبك+.

وجاءت موافقة السعودية على خفض الإنتاج ضمن صفقة لإقناع منتجين آخرين في المجموعة للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي دون تغيير.

وقال جولدمان ساكس في مذكرة "رغم اتفاق الإمدادات الذي يبعث على التفاؤل، نعتقد أن قرار السعودية يعكس على الأرجح مؤشرات ضعف الطلب مع عودة إجراءات العزل" رغم أن بنك الاستثمار أبقى على توقعاته بأن يسجل برنت 65 دولارا بحلول نهاية العام.

من ناحية أخرى أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، في ساعة متأخرة من مساء أمس، أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من يناير إلى 491.3 مليون برميل.

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