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محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الأسد الأربعاء 6 يناير 2021

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:17 ص
الأسد
الأسد
هويدا سعيد
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الأسد اليوم الأربعاء 6 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: أجواء مهنية واعدة، وبانتظارك المزيد من الفرص المهمة التي تقدم لك عددًا من المشاريع الكبيرة التي تطمح إلى تنفيذها.
عاطفيًا: الشريك على علاقة مباشرة بما يدور في بالك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك قبل فوات الأوان.
صحيًا: العصبية والتهور الزائدان ليسا في مصلحتك الصحية، والهدوء هو مفتاح الحل لكل الأمور.

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