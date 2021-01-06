غدًا.. حفل موسيقي لفرقة عبدالحليم نويرة بالأوبرا

تقدم فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، غدًا الخميس، حفلًا غنائيًا على مسرح دار الأوبرا المصرية، في إطار عودة جزء من الأنشطة الاحتفالية هناك.تحيي الفرقة حفلها بقيادة موسيقية من المايسترو أحمد عامر، ومجموعة من مطربي الفرقة "أميرة أحمد، صابرين النجيلي، أجفان، حسام حسني، مصطفى النجدي، محمد حسن.أعادت مسارح الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الغنائية، بعد قرار رفع الحظر، إضافة إلى عدد من مسارح مصر المختلفة، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض.