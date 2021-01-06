حظك اليوم.. برج الجوزاء الأربعاء 6 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجوزاء اليوم الأربعاء 6 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: وجود القمر في برج الميزان الهوائي الصديق يطالك مباشرة، ويعني إعادة النظر في بعض الاعتبارات أو الإنجازات، أو تغييرًا في صورتك ومظهرك.عاطفيًا: لا تجعل من نفسك شخصية لا يمكن فهمها، بهذه الطريقة لن تجد أي فرصة للدخول في علاقات عاطفية جادة أبدًا.صحيًا: التخلص تمامًا من تأثير المرض يحتاج منك إلى الكثير من الوقت، لكن الأمر يستحق العناء المبذول من أجله لأنك ستتخلص من أمر كان يسبب لك الكثير من الأرق.