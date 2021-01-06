حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 6 يناير 2021
الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:15 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحمل اليوم الأربعاء 6 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: المربع الفلكي بين القمر من الميزان والشمس من الجدي يجعلك قلقًا قليلًا إزاء صفقة مالية أو ارتباط مهني، لكنك تدرك بينك وبين نفسك أنك قادر على التغلب على ذلك.
عاطفيًا: تخسر الرهان مع الشريك، لكن عليك التريث ثم انتظار عبور العاصفة لتنهض مجددًا وتنطلق نحو الأفضل.
صحيًا: كن عنيدًا ومتشبثًا بكل ما يعود عليك بالفائدة صحيًا، وبرهن للجميع حسن قراراتك.
مهنيًا: المربع الفلكي بين القمر من الميزان والشمس من الجدي يجعلك قلقًا قليلًا إزاء صفقة مالية أو ارتباط مهني، لكنك تدرك بينك وبين نفسك أنك قادر على التغلب على ذلك.
عاطفيًا: تخسر الرهان مع الشريك، لكن عليك التريث ثم انتظار عبور العاصفة لتنهض مجددًا وتنطلق نحو الأفضل.
صحيًا: كن عنيدًا ومتشبثًا بكل ما يعود عليك بالفائدة صحيًا، وبرهن للجميع حسن قراراتك.