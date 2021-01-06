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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 6 يناير 2021

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:38 ص
الأبراج
الأبراج
هويدا سعيد
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 6 يناير 2021 لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: المربع الفلكي بين القمر من الميزان والشمس من الجدي يجعلك قلقًا قليلًا إزاء صفقة مالية أو ارتباط مهني، لكنك تدرك بينك وبين نفسك أنك قادر على التغلب على ذلك.
عاطفيًا: تخسر الرهان مع الشريك، لكن عليك التريث ثم انتظار عبور العاصفة لتنهض مجددًا وتنطلق نحو الأفضل.
صحيًا: كن عنيدًا ومتشبثًا بكل ما يعود عليك بالفائدة صحيًا، وبرهن للجميع حسن قراراتك.

الثور
مهنيًا: يكون يومًا سريع النمّط ويفسح لك في المجال لاقتناص الفرص، ويحالفك الحظ بأرباح أو بمكاسب جيّدة أو التوّصل الى عقد معاهدة تحلم بها.
عاطفيًا: تعيش قصة عاطفية رائعة وتتمتع بأوقاتك مع الشريك، وتقع تحت سحر أمر مفاجئ ينسيك ما حولك من هموم ومشكلات وقلق.
صحيًا: حاول أن تنام على فراش صحي ووسادة مريحة لئلا تعرّض نفسك لآلام في الظهر والعنق.

الجوزاء
مهنيًا: وجود القمر في برج الميزان الهوائي الصديق يطالك مباشرة، ويعني إعادة النظر في بعض الاعتبارات أو الإنجازات، أو تغييرًا في صورتك ومظهرك.
عاطفيًا: لا تجعل من نفسك شخصية لا يمكن فهمها، بهذه الطريقة لن تجد أي فرصة للدخول في علاقات عاطفية جادة أبدًا.
صحيًا: التخلص تمامًا من تأثير المرض يحتاج منك إلى الكثير من الوقت، لكن الأمر يستحق العناء المبذول من أجله لأنك ستتخلص من أمر كان يسبب لك الكثير من الأرق.

السرطان
مهنيًا: تزهو مواهبك وتشرق، ويكتشف لديك أحد الأشخاص المعنيين ميزة أو قدرة لم يكن أحد حتى أنت على علم بها.
عاطفيًا: يرافقك الحظ في وضعك العاطفي، وتطل على يوم سعيد، تمضي معظم ساعاته قرب الحبيب وتتبادلان أصدق المشاعر.
صحيًا: الاعتدال هو أفضل الحلول، لذا كن معتدلًا في كمية الطعام التي تتناولها يوميًا.

الأسد
مهنيًا: أجواء مهنية واعدة، وبانتظارك المزيد من الفرص المهمة التي تقدم لك عددًا من المشاريع الكبيرة التي تطمح إلى تنفيذها.
عاطفيًا: الشريك على علاقة مباشرة بما يدور في بالك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك قبل فوات الأوان.
صحيًا: العصبية والتهور الزائدان ليسا في مصلحتك الصحية، والهدوء هو مفتاح الحل لكل الأمور.

العذراء
مهنيًا: قد تعاني بعض المشاكل الصحية، الأمر الذي يتطلب منك أخذ قسط من الراحة والاسترخاء، حتى يمكنك استعادة نشاطك مرة أخرى.
عاطفيًا: تبحث شؤونًا حساسة تتعلق بالشريك، فحاول أن تلاطفه وتليّن طباعك معه، وسايره إلى أقصى حد لكي تكسبه.
صحيًا: إيلاء العمل الاهتمام اللازم وممارسة الرياضة إلى جانبه أمر إيجابي بالنسبة إلى الصحة.

الميزان
مهنيًا: تهتم بمشاريع مشتركة مع بعض الجهات، وتوظف حيويتك بشكل فعال جدًا، وتروّج عملك بنجاح وتخترق صفوف المنافسة بقوة.
عاطفيًا: ربما تبتعد عن الحبيب وتخف جذوة عواطفك وتختار طريقا جديدًا لتأمين مستقبلك العاطفي، ما يولد بعض التفاؤل على هذا الصعيد.
صحيًا: حاول تطبيق الإرشادات الطبية المطلوبة منك بعد خضوعك لعملية ربط المعدة لتكون في أفضل حالاتك الصحية.

العقرب
مهنيًا: تتبدّد الغيوم التي عكرت عليك نجاحك في السابق وقللت من دخلك المادي، بعمل منسجم مع طموحك يحسّن ظروفك المهنية ويجعلك أكثر تفاؤلًا بمستقبل جيد.
عاطفيًا: تعيش مشاعر دافئة وأحاسيس رقيقة مع الحبيب تجعلك تحلق في سماء الحب، وتطلق أفكارًا جديدة تلاقي الترحيب من قبل الشريك.
صحيًا: تميل إلى الترفيه والخروج في سهرات مع الأصدقاء، هذا مفيد للوضع الصحي.

القوس
مهنيًا: تبدي انفتاحًا على بعض الأوساط، وتعقد صداقات جديدة، كذلك بانتظارك نجاح واشراق، وتتمتع بحظوظ كبيرة ويجب الاستفادة من الوقت.
عاطفيًا: راع ظروف الحبيب الحالية ولا تكن كثير التطلّب، وحاول أن تجعله يشعر بالانجذاب نحوك لكي تتمكن من معرفة ما يزعجه.
صحيًا: استفد قدر الإمكان من أوقات فراغك وحاول القيام بمشاريع أو نشاطات ترفيهية.

الجدي
مهنيًا: تكون اتصالاتك مسهلة، وتقييمك للأوضاع صحيحًا إلا أن المطلوب منك هو ضبط الأعصاب وعدم الانفعال.
عاطفيًا: يفاجئك الشريك العاطفي بتصوّر بعض الفرص والأفكار للخروج معًا، شجعه وبادر.
صحيًا: حدد أولوياتك المهمة، وأترك مجالًا مرنًا من الوقت لبعض الطوارئ أو للراحة، فأنت تشكو من العمل وإرهاقه ومشاكله.

الدلو
مهنيًا: يوم مثمر يخفف الوطأة ويجعل اللقاءات والتفاهمات محتملة، وتتضح أمور وتسوّي وضعًا ماضيًا، لكنك تبدو مضغوطًا وغير قادر على ضبط الإيقاع.
عاطفيًا: يتحدث هذا اليوم عن وضع عاطفي ملائم لإعادة النظر في استمرارية عدم ارتباطك في القريب العاجل.
صحيًا: لا تضعف أمام المشكلات المهنية والعاطفية لئلا تؤثر سلبًا في وضعك الصحي.

الحوت
مهنيًا: توقع اللا متوقع، ربما يكون خبرًا جيدًا يتعلق بوضع مالي أو فرصًا مهنية جديدة، فاوض وناقش أعمالك وواجباتك، وقد تحصل على مكافأة لجهودك.
عاطفيًا: يوم مميز للمصالحات العاطفية والاحتفال والارتباط، استفد منه وحاول أن تختار الشريك المناسب لك.
صحيًا: إذا رغبت في جسم سليم، عليك أن تمارس الرياضة بوتيرة مستمرة ومتواصلة.

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