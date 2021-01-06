حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 6 يناير 2021

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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 6 يناير 2021 لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيًا: المربع الفلكي بين القمر من الميزان والشمس من الجدي يجعلك قلقًا قليلًا إزاء صفقة مالية أو ارتباط مهني، لكنك تدرك بينك وبين نفسك أنك قادر على التغلب على ذلك.عاطفيًا: تخسر الرهان مع الشريك، لكن عليك التريث ثم انتظار عبور العاصفة لتنهض مجددًا وتنطلق نحو الأفضل.صحيًا: كن عنيدًا ومتشبثًا بكل ما يعود عليك بالفائدة صحيًا، وبرهن للجميع حسن قراراتك.مهنيًا: يكون يومًا سريع النمّط ويفسح لك في المجال لاقتناص الفرص، ويحالفك الحظ بأرباح أو بمكاسب جيّدة أو التوّصل الى عقد معاهدة تحلم بها.عاطفيًا: تعيش قصة عاطفية رائعة وتتمتع بأوقاتك مع الشريك، وتقع تحت سحر أمر مفاجئ ينسيك ما حولك من هموم ومشكلات وقلق.صحيًا: حاول أن تنام على فراش صحي ووسادة مريحة لئلا تعرّض نفسك لآلام في الظهر والعنق.مهنيًا: وجود القمر في برج الميزان الهوائي الصديق يطالك مباشرة، ويعني إعادة النظر في بعض الاعتبارات أو الإنجازات، أو تغييرًا في صورتك ومظهرك.عاطفيًا: لا تجعل من نفسك شخصية لا يمكن فهمها، بهذه الطريقة لن تجد أي فرصة للدخول في علاقات عاطفية جادة أبدًا.صحيًا: التخلص تمامًا من تأثير المرض يحتاج منك إلى الكثير من الوقت، لكن الأمر يستحق العناء المبذول من أجله لأنك ستتخلص من أمر كان يسبب لك الكثير من الأرق.مهنيًا: تزهو مواهبك وتشرق، ويكتشف لديك أحد الأشخاص المعنيين ميزة أو قدرة لم يكن أحد حتى أنت على علم بها.عاطفيًا: يرافقك الحظ في وضعك العاطفي، وتطل على يوم سعيد، تمضي معظم ساعاته قرب الحبيب وتتبادلان أصدق المشاعر.صحيًا: الاعتدال هو أفضل الحلول، لذا كن معتدلًا في كمية الطعام التي تتناولها يوميًا.مهنيًا: أجواء مهنية واعدة، وبانتظارك المزيد من الفرص المهمة التي تقدم لك عددًا من المشاريع الكبيرة التي تطمح إلى تنفيذها.عاطفيًا: الشريك على علاقة مباشرة بما يدور في بالك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك قبل فوات الأوان.صحيًا: العصبية والتهور الزائدان ليسا في مصلحتك الصحية، والهدوء هو مفتاح الحل لكل الأمور.مهنيًا: قد تعاني بعض المشاكل الصحية، الأمر الذي يتطلب منك أخذ قسط من الراحة والاسترخاء، حتى يمكنك استعادة نشاطك مرة أخرى.عاطفيًا: تبحث شؤونًا حساسة تتعلق بالشريك، فحاول أن تلاطفه وتليّن طباعك معه، وسايره إلى أقصى حد لكي تكسبه.صحيًا: إيلاء العمل الاهتمام اللازم وممارسة الرياضة إلى جانبه أمر إيجابي بالنسبة إلى الصحة.مهنيًا: تهتم بمشاريع مشتركة مع بعض الجهات، وتوظف حيويتك بشكل فعال جدًا، وتروّج عملك بنجاح وتخترق صفوف المنافسة بقوة.عاطفيًا: ربما تبتعد عن الحبيب وتخف جذوة عواطفك وتختار طريقا جديدًا لتأمين مستقبلك العاطفي، ما يولد بعض التفاؤل على هذا الصعيد.صحيًا: حاول تطبيق الإرشادات الطبية المطلوبة منك بعد خضوعك لعملية ربط المعدة لتكون في أفضل حالاتك الصحية.مهنيًا: تتبدّد الغيوم التي عكرت عليك نجاحك في السابق وقللت من دخلك المادي، بعمل منسجم مع طموحك يحسّن ظروفك المهنية ويجعلك أكثر تفاؤلًا بمستقبل جيد.عاطفيًا: تعيش مشاعر دافئة وأحاسيس رقيقة مع الحبيب تجعلك تحلق في سماء الحب، وتطلق أفكارًا جديدة تلاقي الترحيب من قبل الشريك.صحيًا: تميل إلى الترفيه والخروج في سهرات مع الأصدقاء، هذا مفيد للوضع الصحي.مهنيًا: تبدي انفتاحًا على بعض الأوساط، وتعقد صداقات جديدة، كذلك بانتظارك نجاح واشراق، وتتمتع بحظوظ كبيرة ويجب الاستفادة من الوقت.عاطفيًا: راع ظروف الحبيب الحالية ولا تكن كثير التطلّب، وحاول أن تجعله يشعر بالانجذاب نحوك لكي تتمكن من معرفة ما يزعجه.صحيًا: استفد قدر الإمكان من أوقات فراغك وحاول القيام بمشاريع أو نشاطات ترفيهية.مهنيًا: تكون اتصالاتك مسهلة، وتقييمك للأوضاع صحيحًا إلا أن المطلوب منك هو ضبط الأعصاب وعدم الانفعال.عاطفيًا: يفاجئك الشريك العاطفي بتصوّر بعض الفرص والأفكار للخروج معًا، شجعه وبادر.صحيًا: حدد أولوياتك المهمة، وأترك مجالًا مرنًا من الوقت لبعض الطوارئ أو للراحة، فأنت تشكو من العمل وإرهاقه ومشاكله.مهنيًا: يوم مثمر يخفف الوطأة ويجعل اللقاءات والتفاهمات محتملة، وتتضح أمور وتسوّي وضعًا ماضيًا، لكنك تبدو مضغوطًا وغير قادر على ضبط الإيقاع.عاطفيًا: يتحدث هذا اليوم عن وضع عاطفي ملائم لإعادة النظر في استمرارية عدم ارتباطك في القريب العاجل.صحيًا: لا تضعف أمام المشكلات المهنية والعاطفية لئلا تؤثر سلبًا في وضعك الصحي.مهنيًا: توقع اللا متوقع، ربما يكون خبرًا جيدًا يتعلق بوضع مالي أو فرصًا مهنية جديدة، فاوض وناقش أعمالك وواجباتك، وقد تحصل على مكافأة لجهودك.عاطفيًا: يوم مميز للمصالحات العاطفية والاحتفال والارتباط، استفد منه وحاول أن تختار الشريك المناسب لك.صحيًا: إذا رغبت في جسم سليم، عليك أن تمارس الرياضة بوتيرة مستمرة ومتواصلة.