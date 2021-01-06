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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اليوم.. الكنيسة تحتفل بعيد الميلاد المجيد دون حضور قداسات

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:56 ص
الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بليلة عيد الميلاد المجيد وذلك تزامنا مع بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا، والتي على أثرها قررت الكنيسة اتخاذ عدة إجراءات خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ اليوم قداس عيد الميلاد المجيد بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون للمرة الأولى، حيث اعتاد بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن يترأس قداس ليلة عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة.

فيما قررت عدد من الإيبارشيات باقتصار قداس عيد الميلاد المجيد على الكهنة والشمامسة فقط دون حضور شعبي؛ إلا أنه عدد من الإيبارشيات قررت مشاركة 20 شخصا في قداس عيد الميلاد المجيد.

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح.

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