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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد تعرض السدود التركية للجفاف.. زوجة أردوغان تطالب بالاستخدام الواعى للمياه

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:38 ص
أمينة أردوغان
أمينة أردوغان
هدير سند
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طالبت أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالاستخدام الواعي للمياه، في ظل حالة الجفاف التي تشهدها مدينة اسطنبول.

وقالت في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحمل وسم "بيتنا المشترك"، أن "يجب أن نستخدم مواردنا المائية بشكل صحيح، وألا ننسى أن الوعي الصغير الذي نطوره في حياتنا اليومية سيحدث تغييرات كبيرة".

وكانت بلدية إسطنبول قد دعت المواطنين إلى الاقتصاد في استعمال المياه، في ظل حالة الجفاف التي شهدتها المدينة، مع انخفاض معدل الإشغال في السدود من 26.82 % إلى 24.4 % في آخر 15 يومًا في نوفمبر من العام الماضي.

ووفقًا لتقرير جريدة "حريات" التركية، بلغ معدل إشغال السدود في إسطنبول 45.27 % في نوفمبر من العام الماضي، في حين أن أعلى معدل إشغال في السدود في العام الماضي كان 66.58 % في 20 مايو الماضي، بينما سجل أدنى معدل هذا العام 24.76 % في 20 نوفمبر 2020.

وأشارت الجريدة التركية إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى أن كمية هطول الأمطار في شهر نوفمبر أقل بكثير من المعايير الموسمية، كما انخفضت كمية الأمطار في إسطنبول في نوفمبر إلى النصف تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من السنوات السابقة.

يذكر أن مشكلة مماثلة لهذا العام حدثت في عامي 2013 و2016. وبلغ إجمالي كمية المياه في السدود 345 مليون متر مكعب في 3 ديسمبر 2013، و324 مليون متر مكعب في 3 ديسمبر 2016.

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