رئيس بلدية إسطنبول: نعانى من الجفاف والحكومة تدعو لإنشاء قناة

انتقد أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، تصريحات وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، مراد كوروم، التي أشار فيها إلى البدء في مشروع قناة إسطنبول في يناير الجاري، داعيًا إياه إلى التوقف عن الإدلاء بتلك التصريحات المخزية، وفقًا لموقع "جمهورييت" التركي.وقال إمام أوغلو، خلال حضوره حفل تسليم مشاريع تطوير ميادين تقسيم وبكيركوي وكاديكوي وشاطئ سالاكاك: "في فترة الجفاف التي تعيشها تركيا الآن، أتوقع أن تذهب وسائل الإعلام وتسأل وزير البيئة عن أولوياته، من فضلكم لا تدعوهم يدلون بمثل هذه العبارات المخزية والمحرجة، لنتحدث عن أولويات إسطنبول، سواء قضية الزلازل أو أزمة الجفاف الحالي".وتابع إمام أوغلو، انخفض معدل الإشغال في السدود إلى أقل من 20 %، وأزمة الأمطار على طاولة النقاش، فهل هذه القضايا على جدول أعمال وزير البيئة؟ الجفاف والمشاكل البيئية في إسطنبول على جدول أعمالنا اليومي، نناقش كل يوم كيفية جعل مدينتنا خضراء وجميلة دون مزيد من التدمير، ودون أن تتعرض للجفاف، لدينا خطط لمواجهة مشاكل المياه. للأسف المعايير الموسمية أقل من المتوقع مع هطول أمطار أقل من الخُمس في ديسمبر الماضي، يناير لم يبدأ بشكل جيد، لكننا نتوقع موسم ممطر بعد الغد، حسب المعلومات التي وصلتنا من الأرصاد، سوف نعيش ونرى".وعن تعرض إسطنبول لانقطاع المياه في الفترة المقبلة، قال "لن نشهد مثل هذا الانقطاع الآن".وبعد حصوله على تأييد شعبي بأكثر من 56 % في استطلاعات الرأي الأخيرة، أوضح أكرم إمام أوغلو أنه ليس لديه أجندة لخوض الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة، وقال "أنا رئيس بلدية إسطنبول، وإذا أبدى أهل إسطنبول تعاطفًا معي، سأكون فخورًا بذلك. الموضوع الآخر لا يشغلني".