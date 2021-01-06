رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس بلدية إسطنبول: نعانى من الجفاف والحكومة تدعو لإنشاء قناة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:32 ص
أكرم إمام أوغلو
أكرم إمام أوغلو
هدير سند
طباعة
انتقد أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، تصريحات وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، مراد كوروم، التي أشار فيها إلى البدء في مشروع قناة إسطنبول في يناير الجاري، داعيًا إياه إلى التوقف عن الإدلاء بتلك التصريحات المخزية، وفقًا لموقع "جمهورييت" التركي.

وقال إمام أوغلو، خلال حضوره حفل تسليم مشاريع تطوير ميادين تقسيم وبكيركوي وكاديكوي وشاطئ سالاكاك: "في فترة الجفاف التي تعيشها تركيا الآن، أتوقع أن تذهب وسائل الإعلام وتسأل وزير البيئة عن أولوياته، من فضلكم لا تدعوهم يدلون بمثل هذه العبارات المخزية والمحرجة، لنتحدث عن أولويات إسطنبول، سواء قضية الزلازل أو أزمة الجفاف الحالي".

وتابع إمام أوغلو، انخفض معدل الإشغال في السدود إلى أقل من 20 %، وأزمة الأمطار على طاولة النقاش، فهل هذه القضايا على جدول أعمال وزير البيئة؟ الجفاف والمشاكل البيئية في إسطنبول على جدول أعمالنا اليومي، نناقش كل يوم كيفية جعل مدينتنا خضراء وجميلة دون مزيد من التدمير، ودون أن تتعرض للجفاف، لدينا خطط لمواجهة مشاكل المياه. للأسف المعايير الموسمية أقل من المتوقع مع هطول أمطار أقل من الخُمس في ديسمبر الماضي، يناير لم يبدأ بشكل جيد، لكننا نتوقع موسم ممطر بعد الغد، حسب المعلومات التي وصلتنا من الأرصاد، سوف نعيش ونرى".

وعن تعرض إسطنبول لانقطاع المياه في الفترة المقبلة، قال "لن نشهد مثل هذا الانقطاع الآن".

وبعد حصوله على تأييد شعبي بأكثر من 56 % في استطلاعات الرأي الأخيرة، أوضح أكرم إمام أوغلو أنه ليس لديه أجندة لخوض الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة، وقال "أنا رئيس بلدية إسطنبول، وإذا أبدى أهل إسطنبول تعاطفًا معي، سأكون فخورًا بذلك. الموضوع الآخر لا يشغلني".

موضوعات متعلقة

تردد قناة تن TEN الجديد فى 2021

الرجاء المغربي يودع دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة من تونجيث السنغالي

رسميا.. إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وفاة أول طفلة مصابة بفيروس كورونا فى البحيرة

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

رسميا.. إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 6-1-2021

علماء بريطانيون يكشفون عن مادة «تقصر العمر»

دراسة: التدخين الخفيف قد يسبب الإدمان على النيكوتين

باحث أمريكى يطور أنزيم اصطناعى لعلاج الشلل الرعاش

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

طبعة جديدة من كتاب «سيرة حمدى أحمد» للسيد الحرانى

من الأرشيف.. نزار قبانى: الزواج من شاعر يعتبر عملية انتحارية

التفاصيل الكاملة لتجسيد شخصية نجيب محفوظ فى عمل فنى

في ذكراه.. كيف كان المنفى بوابة إبداع بيرم التونسي؟