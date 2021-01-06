دعاوى قضائية ضد التفتيش العارى فى السجون التركية

قال عمر فاروق جرجرلي أوغلو، نائب حزب الشعوب الديمقراطي، وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي، إن طالبتين جامعيتين قدمتا اليوم شكوى جنائية بسبب تعرضهما للتفتيش العاري في السجون التركية.وقال جرجرلي أوغلو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "«تويتر»: «الشكوى الجنائية تقدمت ضد مديرية أمن أوشاك، ومديرية أمن إزمير، مؤكدًا أن جدران الخوف تنهار والتفتيش العاري قيد المحاكمة، فتيات تركيا لن يصمتن على حقوقهن».يُذكر أن عمر فاروق جرجرلي أوغلو، ندد أمام البرلمان التركي في وقت سابق بتعذيب الطلاب داخل المعتقلات التركية، وإجبار الطالبات على خلع ملابسهن أمام المسؤولين عن سجني أوشاك وإزمير.وأنكر نواب حزب العدالة والتنمية التفتيش العاري في السجون، كما اتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو جرجرلي أوغلو بالانتماء لحركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله جولن، وتصنفها تركيا كحركة إرهابية.