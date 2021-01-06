خبراء: تفاقم معدلات البطالة بين الشباب فى تركيا

حذر العديد من الاقتصاديين من تفاقم معدلات البطالة بين الشباب في تركيا، حيث جعل انتشار فيروس كورونا البحث عن عمل أكثر صعوبة، وحذروا أيضا من أن تكون هناك تداعيات طويلة الأجل للفشل في تحسين معدل التوظيف بين الشباب التركي، وفقا لما نشره موقع"العربية".وبلغ معدل بطالة الشباب في تركيا 24% في سبتمبر، وهي أحدث البيانات المتاحة، حيث وجد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا أنفسهم في نهاية حادة لأزمة عمل أوسع نطاقا تفاقمت بسبب العواقب الاقتصادية لفيروس كوفيد-19.وعلى الرغم من أن معدل البطالة الرسمي على مستوى البلاد كان 12.7% في سبتمبر - بانخفاض من 13.2% في أغسطس - إلا أن الخبراء قالوا إن الأرقام الرئيسية تخفي ارتفاعًا في عدد الأشخاص في البلاد البالغ 83 مليونًا الذين خرجوا تمامًا من القوة العاملة، وهم محبطون أنهم لم يتمكنوا من العثور على عمل.وقال جونيس أسيك، أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة TOBB في أنقرة: "عدد الأشخاص الذين يبحثون بنشاط عن وظيفة، وبالتالي يمكن اعتبارهم عاطلين عن العمل، آخذ في الانخفاض"، "يتسرب الناس من قوة العمل".وبلغ عدد السكان غير الموجودين في القوى العاملة 31.1 مليون في سبتمبر - ارتفاعًا من 28.7 مليون سنة سابقة، على الرغم من أن عدد السكان في سن العمل نما بأكثر من مليون. في الوقت نفسه، يعني فرض حظر على إقالة العمال أثناء الوباء أن التأثير الكامل لأزمة فيروس كورونا على مستويات التوظيف المستقبلية لا ينعكس في الإحصاءات الحالية.وقال محاضر في الاقتصاد بجامعة "إسطنبول بيلجي"، مراد سجمان: "من الصعب حساب رقم البطالة الحقيقي"، قد ترغب الشركات في التخلص من الأشخاص ولكنها لا تستطيع ذلك.وأضاف، سجمان أن خطة العمل الحكومية قصيرة الوقت، بينما تساعد في التخفيف من تأثير الوباء، جعلت من الصعب أيضًا رؤية الصورة الحقيقية، "لا نعرف عدد الأشخاص الذين هم بالفعل عاطلون عن العمل".