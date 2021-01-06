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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

باحث أمريكى يطور أنزيم اصطناعى لعلاج الشلل الرعاش

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:01 ص
الشلل الرعاش
الشلل الرعاش
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طور باحثو كلية جونز هوبكنز ميديسن الأمريكية، إنزيمًا اصطناعيًا يمنع البروتين المسؤول عن مرض الشلل الرعاش من الانتشار.

ويمكن أن يصبح هذا الأنزيم أساسًا لعلاج جديد لمرض الشلل الرعاش، حيث أُنشئ عبر النانومترية (النانومتر هو جزء من المليار من المتر) من البلاتين والنحاس تسمى سبائك النانو ثنائية المعدن، لخصائصها القوية المضادة للأكسدة، وتعتمد القدرة المضادة للأكسدة بشكل كبير على تكوين السبيكة.

وقال الدكتور كسيابو ماهو أستاذ مساعد علم الأعصاب بكلية جونز هوبكنز الأمريكية "في مرض الشلل الرعاش تعمل أنواع الأكسجين التفاعلية المتجولة على تعزيز انتشار ألفا سينوكلين الخاطئ، ما يؤدي إلى أعراض أسوأ"، وتابع "عند حقنها في الدماغ، تبحث الأنزيمات النانوية عن أنواع الأكسجين التفاعلية، فتلتهمها وتمنعها من التسبب في تلف الخلايا العصبية في الدماغ، وتحاكي الإنزيمات النانوية الكاتلاز والأكسيد الفائق، وهما أنزيمان موجودان في أجسامنا يعملان على تكسير أنواع الأكسجين التفاعلية، وتقوي إضافة الأنزيمات النانوية استجابة أجسامنا لها".

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